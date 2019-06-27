Скачать
Четверг, 27.06.2019
Основные тезисы брифинга Зеленского о моряках, МИД, Медведчуке и Путине
Основные тезисы брифинга Зеленского о моряках, МИД, Медведчуке и Путине
ООС: боевики отошли от моста в Станице Луганской
ООС: боевики отошли от моста в Станице Луганской
Названы соперники Динамо на сборе в Австрии
Названы соперники Динамо на сборе в Австрии
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

В СБУ ничего не знают о пленных, которых хочет освободить Медведчук

В СБУ ничего не знают о пленных, которых хочет освободить Медведчук
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть.

Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией о лицах, которых представители "ДНР/ЛНР" намерены вернуть в Украину, в то же время готовы встречать всех украинцев, находившихся в плену.

"У СБУ нет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке.

Как сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных, о чем заявил народный депутат Вадим Рабинович.

"Принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-е из них военнослужащие), удерживаемых в Донецке и Луганске", - написал Рабинович на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Рабинович: Медведчук договорился о передаче Киеву 4 пленных из "ДНР/ЛНР"

Рабинович обнародовал в Фейсбуке фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить. Согласно списку, свободу обретут военнослужащий ВСУ Великий Дмитрий Николаевич, 1998 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 11 сентября 2016 года; командир отделения украинской армии Веремейчик Яков Петрович, 1986 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 25 мая 2018 года; старшина 53-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВСУ Горяинов Максим Анатольевич, 1984 года рождения, попавший в плен "ДНР" 22 мая 2017 года.

Также украинской стороне будет передан задержанный "МГБ ЛНР" 16 октября 2017 года Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 года рождения, осужденный за "государственную измену" к 12 годам заключения "военным судом ЛНР".

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский недоумевает, почему вопрос освобождения пленных украинцев глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поднял именно перед выборами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Пленные, Виктор Медведчук, Освобождение пленных, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
04 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
05 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Циклон Otto прокатится Украиной: ГСЧС объявила штормовое предупреждение
Балтийский циклон Otto 27-28 июня прокатится Украиной
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула
Балух объявил новую голодовку
&quot;G30 - A Memory Maze&quot;: украинская игра стала победителем конкурса от Google
"G30 - A Memory Maze": украинская игра стала победителем конкурса от Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь