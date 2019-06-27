Скачать
Четверг, 27.06.2019
Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Эффективность разведения сил у Станицы Луганской пока рано оценивать
Эффективность разведения сил у Станицы Луганской пока рано оценивать
Караваев подписал контракт с Динамо
Караваев подписал контракт с Динамо
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

Эффективность разведения сил у Станицы Луганской пока рано оценивать

Эффективность разведения сил у Станицы Луганской пока рано оценивать
21:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: После разведения сил у "Станицы Луганской" должны быть размещены круглосуточные посты СММ ОБСЕ на неподконтрольном участке границы.

Констатировать успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет примерно через пять дней с начала процесса, затем стороны должны выполнять следующие пункты Минских соглашений, в частности, размещение на неподконтрольном участке границы постов СММ ОБСЕ, подчеркнул заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь.

"Прежде всего, создание зоны безопасности на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы. Согласно Минским договоренностям, еще в 2014 году была достигнута договоренность, что СММ ОБСЕ выставляет там в режиме 24/7 свои посты, другие средства наблюдения, и будет осуществлять контроль за перемещением населения и перемещением военной техники, вооружения с территории Российской Федерации и с территории отдельных районов в Российскую Федерацию", - рассказал Бондарь журналистам возле КПВВ "Станица Луганская", передает "Громадське".

По его словам, успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет констатировать примерно через пять дней после его начала.

Бондарь отметил, что украинская сторона планирует добиться того, чтобы на Мариупольском направлении появился район, свободный от тяжелого вооружения и военной техники. "Это район, ограниченный четырьмя населенными пунктами - Новоазовск, Саханка, Кальмиусское, Кумачово", - уточнил заместитель командующего.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

Глава СММ ОБСЕ дал комментарий касаемо разведения сил возле Станицы Луганской

27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

"В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции", - подчеркнули в ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, Станица-Луганская, СММ ОБСЕ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
03 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
04 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
05 Экс-Холостяк Иракли Макацария показал, как выглядел до занятий спортом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула
Балух объявил новую голодовку
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь