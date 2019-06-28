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В Харьковской области почти закончены работы по обустройству границы с РФ

В Харьковской области почти закончены работы по обустройству границы с РФ
00:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: МВД: на Харьковщине роботы по обустройству границы с Россией выполнены на 90%.

Работы по инженерно-техническому обустройству границы с РФ в пределах Харьковской области выполнены на 90%, заявляет заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.

"Сегодня с радостью констатирую, что работы по обустройству границы в Харьковской области завершились на 90%. Пограничники уже развернули новые подразделения. И это уже дает первые результаты - на этом участке почти нет нарушений государственной границы. На сегодня в Харьковской области обустроено более 10 опорных пунктов и оборудовано 4 комплекса видеоконтроля и сигнализации, еще 5 установят в ближайшее время", - рассказал Троян.

Как сообщается на странице МВД в соцсети Facebook в четверг, осталось установить еще 5 систем видеонаблюдения.

По словам Трояна, также начаты работы на участке Луганской области, где уже оборудованы более 100 км противотанкового рва, противотранспортные брустеры и более 65км рокадной дороги.

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Система интеллектуального инженерно-технического обустройства границы включает круглосуточное техническое наблюдение, сеть интегрированных башен, автоматизированные места операторов и современные автомобили, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, рассказал замглавы МВД.

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Россия, Харьковская область, РФ, Граница, Вадим Троян.
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