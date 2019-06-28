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Непогода частично обесточила 8 областей Украины

Непогода частично обесточила 8 областей Украины
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины: Непогода оставила без света 211 населенных пунктов в восьми областях.

По состоянию на 7:00 28 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остались обесточенными 211 населенных пунктов в 8 областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без света в Ивано-Франковской области – 70 населенных пунктов, в Киевской – 52, Черниговской – 26, В Сумской – 23, Житомирской – 17, Черкасской – 15, Кировоградской -4 и Черновицкой - 4.

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В частности, в Ивано-Франковской области на территории Богородчанского, Рожнятовского, Надвирнянского,Калушского, Коломыйского и Тисменицкого районов произошло падение деревьев, повреждены кровли 30 зданий (18 жилых, 3 хозяйственных, 9 социальной сферы), подтоплено 19 жилых домов и 176 домохозяйств. В с. Стебник Тисменицкого района из-за поднятия уровня воды в р. Стебник повреждена часть покрытия автомобильного моста, в результате чего отсутствует транспортное сообщение с частью населенного пункта (около 100 домохозяйств). Пешеходное соединение обеспечено. Подразделениями ГСЧС убрано 30 поваленных деревьев, откачано более 200 куб. м воды. По состоянию на 7 час. 28 июня уровень воды постепенно спадает, остается подтопленными 8 (19) жилых домов и 64 (было 176) домохозяйств.

В Гайсинском районе Винницкой области непогода повредила кровли ООШ № 4 г. Гайсин и ООШ с. Гунча Гайсинского района.

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Погода, Непогода, Погодные условия, Гроза, Электроснабжение, Дождь, Ветер.
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