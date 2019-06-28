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На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами

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На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
08:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие выходные дни более низкая температура с дождями сменят 30-градусную жару.

В пятницу, 28 июня, в Украине, кроме юга и запада, будут идти дожди и грозы, температура воздуха на большей части территории снизится до 23°, однако на юге и востоке будет достигать +29°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Характер погоды изменится: ощутимо снизится температура ночью до 11-16°, днем до 18-23°, на юге и востоке страны ночью до 15-20°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, ночью в южной и восточной части, днем на всей территории, кроме юга и запада, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 29 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +21...+23
  • Львов – +19...+21
  • Ивано-Франковск – +19...+21
  • Тернополь – +19...+21
  • Черновцы – +19...+21
  • Хмельницкий – +19...+21
  • Луцк – +19..+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +22...+24
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +18...+20
  • Сумы – +17...+19
  • Полтава – +18...+20
  • Днепр – +19...+21
  • Запорожье – +20...+22
  • Донецк – +19...+21
  • Луганск – +17...+19
  • Харьков – +18...+20
  • Киев – +19...+21

Прогноз погоды на 28 июня

В период 29-30 июня в Украине будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается, лишь днем 29 июня в северных, восточных, центральных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, 29 июня местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 9-14°, в Карпатах, местами на востоке и северо-востоке 4-9°, днем 29 июня 17-22°, 30 июня 20-25°, в западных областях 24-29°.

Прогноз погоды на 29 июня

В Киеве 28 июня температура снизится ночью до 14-16°, днем 19-21°. Ночью будет без осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

На территории Киевской области в День Конституции столбики термометров покажут ночью 11-16°, днем 18-23°. Ночью осадков не предвидится, однако днем будет идти кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 30 июня

В последние выходные июня в Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, лишь днем 29 июня возможны отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, 29 июня местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°; днем 29 июня 17-22°, 30 июня 20-25°.

В Киеве ликвидируют последствия непогоды

По информации синоптика Натальи Диденко, причина в том, что через Украину движется атмосферный фронт балтийского циклона Ottо.

"Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом", - пишет она в Facebook.

По прогнозу Диденко, пятница ожидается в Украине "синоптически обновленной". За холодным атмосферным фронтом циклона распространится значительное более прохладный воздух.

"Завтра (28 июня) в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса. На юге и востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов", - сообщает синоптик.

По ее данным, дожди с территории Украины будет вытеснять антициклон Vera, который расположен над Северным морем.

"Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально", - отмечает Диденко.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Погода в Украине.
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