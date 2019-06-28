Пенсионер в одесской коммуналке ножом убил троих соседей

Новости Украины: Пенсионер в Одессе поочередно убил трех человек в коммунальной квартире из-за подозрений в воровстве.

В Одессе пенсионера задержали за жестокое убийство трех человек в коммунальной квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Так, происшествие случилось в одной из коммунальных квартир в Приморском районе Одессы.

По данным полиции, 78-летний одессит, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей.

"Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летние дочь и зять", - сообщили в полиции.

Расправившись с обеими женщинами, мужчина с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь, отметили в ведомстве.

Очевидцами трагедии стали случайные прохожие. Они срочно вызвали полицейских.

По горячим следам правонарушителя задержали.

"Своей причастности к совершению преступления задержанный отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины - умышленное убийство.