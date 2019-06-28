Скачать
Пятница, 28.06.2019
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"
Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов
Моряк Папай был прав: ученые предлагают внести шпинат в список запрещенных допинг-препаратов

Пенсионер в одесской коммуналке ножом убил троих соседей

Пенсионер в одесской коммуналке ножом убил троих соседей
15:33 Сегодня Телеграф Фото: Нацполиция

Новости Украины: Пенсионер в Одессе поочередно убил трех человек в коммунальной квартире из-за подозрений в воровстве.

В Одессе пенсионера задержали за жестокое убийство трех человек в коммунальной квартире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

Так, происшествие случилось в одной из коммунальных квартир в Приморском районе Одессы.

По данным полиции, 78-летний одессит, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни семью местных жителей.

"Жертвами жестокого убийства стали 67-летняя пожилая женщина и ее 46-летние дочь и зять", - сообщили в полиции.

Расправившись с обеими женщинами, мужчина с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь, отметили в ведомстве.

Очевидцами трагедии стали случайные прохожие. Они срочно вызвали полицейских.

По горячим следам правонарушителя задержали.

"Своей причастности к совершению преступления задержанный отрицать не стал и пояснил, что свой преступный умысел вынашивал давно, больше года. Именно таким образом он решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей из собственной квартиры", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, его поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины - умышленное убийство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Убийство, Смерть, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
03 Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
04 Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
05 На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные 28-30 июня: +17 и грозы
Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ
Климпуш-Цинцадзе считает, что Украине стоит остаться в ПАСЕ
Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2019 в стихах
Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2019 в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь