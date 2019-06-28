Кучма: Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов

Новости Украины: Специальная правительственная комиссия прибудет в Станицу Луганскую в начале недели для определения социально-экономических проблем.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма во время посещения Станицы Луганской сообщил, что на следующей неделе сюда прибудет специальная правительственная комиссия для определения социально-экономических проблем этой территории и поиска путей их решения.

"Леонид Данилович сообщил, что согласно решению президента в начале следующей недели в Станицу Луганскую приедет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения", - написала пресс-секретарь Кучма Дарья Олифер в Фейсбуке.

Он подчеркнул: "Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизни каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий - один из самых больших и приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность".

Командующий операции объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский доложил Кучме о ситуации в зоне ООС в целом и относительно действий Вооруженных сил Украины в районе Станицы Луганской в контексте имплементации рамочного решения ТКГ, согласно которому противоположная сторона должна отойти за линию, определенную Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Во время общения с журналистами Кучма заметил: "Хочу еще раз подчеркнуть, чтобы у вас не было неправильного мнения: я только уполномоченный президента в Трехсторонней контактной группе в Минске. Так что я не приехал сюда решать вопросы вместо Кабинета министров или, не дай Бог, вместо президента. Поэтому моя задача - посмотреть, как решения, в том числе по разведению сил, выполняются".