Скачать
Пятница, 28.06.2019
Макрон надеется на проведение саммита "нормандского формата" уже в июле
Макрон надеется на проведение саммита "нормандского формата" уже в июле
Группа конгрессменов США приедет в Украину на встречу с Зеленским
Группа конгрессменов США приедет в Украину на встречу с Зеленским
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Кайли Миноуг снова выиграла суд у Кайли Дженнер
Кайли Миноуг снова выиграла суд у Кайли Дженнер

Боевики продолжают применять артиллерию и минометы против ВСУ

Боевики продолжают применять артиллерию и минометы против ВСУ
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Донбассе в пятницу боевики 14 раз нарушили "режим тишины", украинские военные не пострадали.

На Донбассе с начала пятницы боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили восемь обстрелов позиций ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" боевики совершили шесть обстрелов украинских позиций.

Кучма: Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

В ООС также напоминают, что за минувшие сутки, 27 июня, НВФ 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 и 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
03 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
04 Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
05 На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
Климкин назвал главную проблему Конституции Украины
На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные 28-30 июня: +17 и грозы
Преемница Меркель поддержала сохранение санкций против РФ
Преемница Меркель поддержала сохранение санкций против РФ
День Конституции 2019: как звезды поздравили украинцев с праздником
День Конституции 2019: как звезды поздравили украинцев с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь