В столице выступил оркестр ГСЧС ко Дню Конституции

Новости Украины: В Киеве оркестр ГСЧС сыграл праздничный концерт ко Дню Конституции.

По случаю Дня Конституции оркестр ГСЧС сыграл в Киеве праздничный концерт, послушать который собрались несколько сотен человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Концерты, которые дает оркестр ГСЧС в праздничные и знаменательные для страны дни, уже стал доброй традицией. Вот и сегодня, в День Конституции, оркестр под руководством Руслана Симоненко порадовал поклонников духовой музыки, устроив выступление в Чкаловском сквере, напротив здания Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

В службе отмечают, что известные мелодии, мастерски исполненные музыкантами оркестра, собрали на своеобразный “Open Space концерт” немало слушателей. Послушать мировую и украинскую классику, народные песни и шлягеры современной украинской эстрады собрались несколько сотен человек.