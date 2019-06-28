День Конституции 2019: как звезды поздравили украинцев с праздником

Опрос среди украинцев показал, что почти половина граждан никогда не читала текст Основного Закона – Конституции, а около трети читали только отдельные ее подразделы. Со всеми ее разделами знакомы лишь 11% населения. Половина украинцев делали это для того, чтобы знать свои права.
Несмотря на это, украинские звезды призывают читать и уважать Основной Закон. На своих страницах в социальной сетях представители шоу-бизнеса публикуют поздравления ко Дню Конституции.
К примеру, телеведущий Сергей Притула, который сломал ногу, сфотографировался на больничной койке с Конституцией в руках.
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"С Днем Конституции, друзья! Почитайте Основной Закон", – отметил Сергей Притула.
К поздравлениям присоединилась популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая поздравила поклонников с Днем Конституции на своей странице в Instagram-Stories.
Певец Дзидзьо призвал любить Украину и показал фото на фоне государственного флага.
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Леся Никитюк также поздравила всех с праздником в подписи к своему фото.
"Всех с праздиком!", - написала телеведущая.