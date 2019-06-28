День Конституции 2019: как звезды поздравили украинцев с праздником

Новости Украины: Президент и другие политики уже поздравили украинцев с государственным праздником. А что говорят об этом представители украинского шоу-бизнеса - узнайте далее.

Опрос среди украинцев показал, что почти половина граждан никогда не читала текст Основного Закона – Конституции, а около трети читали только отдельные ее подразделы. Со всеми ее разделами знакомы лишь 11% населения. Половина украинцев делали это для того, чтобы знать свои права.

Несмотря на это, украинские звезды призывают читать и уважать Основной Закон. На своих страницах в социальной сетях представители шоу-бизнеса публикуют поздравления ко Дню Конституции.

К примеру, телеведущий Сергей Притула, который сломал ногу, сфотографировался на больничной койке с Конституцией в руках.

Переглянути цей допис в Instagram З Днем Конституції, друзі! Шануйте Основний Закон!!! Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua) 28 Чер 2019 р. о 2:35 PDT

"С Днем Конституции, друзья! Почитайте Основной Закон", – отметил Сергей Притула.

К поздравлениям присоединилась популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая поздравила поклонников с Днем Конституции на своей странице в Instagram-Stories.

Певец Дзидзьо призвал любить Украину и показал фото на фоне государственного флага.

Переглянути цей допис в Instagram Любіть Україн Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio) 28 Чер 2019 р. о 2:15 PDT

Леся Никитюк также поздравила всех с праздником в подписи к своему фото.

"Всех с праздиком!", - написала телеведущая.