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День Конституции 2019: как звезды поздравили украинцев с праздником

День Конституции 2019: как звезды поздравили украинцев с праздником
17:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости Украины: Президент и другие политики уже поздравили украинцев с государственным праздником. А что говорят об этом представители украинского шоу-бизнеса - узнайте далее.

Опрос среди украинцев показал, что почти половина граждан никогда не читала текст Основного Закона – Конституции, а около трети читали только отдельные ее подразделы. Со всеми ее разделами знакомы лишь 11% населения. Половина украинцев делали это для того, чтобы знать свои права.

Несмотря на это, украинские звезды призывают читать и уважать Основной Закон. На своих страницах в социальной сетях представители шоу-бизнеса публикуют поздравления ко Дню Конституции.

К примеру, телеведущий Сергей Притула, который сломал ногу, сфотографировался на больничной койке с Конституцией в руках.

 
 
 
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З Днем Конституції, друзі! Шануйте Основний Закон!!!

Допис, поширений Сергій Притула (@siriy_ua)

"С Днем Конституции, друзья! Почитайте Основной Закон", – отметил Сергей Притула.

К поздравлениям присоединилась популярная телеведущая Ольга Фреймут, которая поздравила поклонников с Днем Конституции на своей странице в Instagram-Stories.

Певец Дзидзьо призвал любить Украину и показал фото на фоне государственного флага.

 
 
 
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Любіть Україн

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Леся Никитюк также поздравила всех с праздником в подписи к своему фото.

Поздравительные открытки с Днем Конституции Украины 28 июня

"Всех с праздиком!", - написала телеведущая.

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Все по теме:

День Конституции, Праздник, Знаменитости, Звезды, Ольга Фреймут, Дзидзьо, День Конституции Украины, Сергей Притула, Леся Никитюк, Праздники в июне, День Конституции 2019.
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