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Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции

Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции
13:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Даже на больничной койке украинский ведущий не теряет оптимизма и не забывает о государственных праздниках.

Известный украинский комик и телеведущий Сергей Притула на днях попал в неожиданную беду, однако это не стало помехой украиноязычному артисту поздравить фанатов с Днем Конституции Украины.

На днях Сергей Притула сообщил о том, что сломал ногу и ему придется пройти сложный путь реабилитации, перед которым стационар и операция. 

Так, на своей странице в Instagram Сергей Притула, который является продюсером украинского шоу "Варьяты", поздравил поклонников с Днем Конституции Украины. 

 
 
 
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З Днем Конституції, друзі! Шануйте Основний Закон!!!

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Сергей Притула рассказал делали своей госпитализации

На фото артист предстал в больничной койке, рядом с которым стояли костыли, однако на лице сияла широкая улыбка. В руках он держал голубовато-желтую книгу – Конституцию, а рядом несколько художественных произведений.

С Днем Конституции, друзья! Почитайте Основной Закон, – прокомментировал фото Сергей Притула.

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Все по теме:

Конституция Украины, Больница, Знаменитости, Госпитализация, День Конституции Украины, Сергей Притула, День Конституции 2019.
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