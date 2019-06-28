Сергей Притула поздравил украинцев с Днем Конституции

Новости шоу бизнеса: Даже на больничной койке украинский ведущий не теряет оптимизма и не забывает о государственных праздниках.

Известный украинский комик и телеведущий Сергей Притула на днях попал в неожиданную беду, однако это не стало помехой украиноязычному артисту поздравить фанатов с Днем Конституции Украины.

На днях Сергей Притула сообщил о том, что сломал ногу и ему придется пройти сложный путь реабилитации, перед которым стационар и операция.

Так, на своей странице в Instagram Сергей Притула, который является продюсером украинского шоу "Варьяты", поздравил поклонников с Днем Конституции Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram З Днем Конституції, друзі! Шануйте Основний Закон!!! Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua) 28 Июн 2019 в 2:35 PDT

На фото артист предстал в больничной койке, рядом с которым стояли костыли, однако на лице сияла широкая улыбка. В руках он держал голубовато-желтую книгу – Конституцию, а рядом несколько художественных произведений.

С Днем Конституции, друзья! Почитайте Основной Закон, – прокомментировал фото Сергей Притула.