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Полиция разыскивает мать ребенка, найденного мертвым в Черновцах

Полиция разыскивает мать ребенка, найденного мертвым в Черновцах
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Полиция объявила в розыск мать мертвого ребенка, найденного в чемодане в Черновцах.

Полиция Черновицкой области объявила в розыск мать 2-летнего мальчика, которого вчера нашли мертвым в чемодане на окраине Черновцов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Разыскивается 21-летняя Пилявская Анна Александровна, уроженка Хмельницкого, которая проживала в Черновцах.

Ее приметы: рост 160-170 сантиметров, среднего телосложения, темные волнистые волосы с красноватым оттенком, стрижка под каре, глаза темно-зеленые, на левой руке возле запястья имеет татуировку в виде короны и на предплечье – татуировку в виде ловца снов с головами двух волков.

В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка

Полиция обращается ко всем, кому может быть известна любая информация о местонахождении разыскиваемой, с просьбой звонить по номерам (0372) 59-14-02, (095) 676-24-04 или на спецлинию «102».

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Полиция, Ребенок, Чемодан, Черновцы.
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