Боевики на Донбассе опять обстреляли беспилотники ОБСЕ

Новости Украины: Беспилотники ОБСЕ снова оказались под обстрелом боевиков на Донбассе.

Боевики российско-оккупационных войск дважды открывали огонь из стрелкового оружия по беспилотным летательным аппаратам СММ ОБСЕ.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 27 июня.

"Днем 27 июня, находясь недалеко от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 20 км к востоку от Мариуполя) и управляя полетом мини-БПЛА вблизи н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км на северо-восток от Мариуполя), наблюдатели слышали 4 очереди из стрелкового оружия на расстоянии примерно 3,4 км на восточный северо-восток", - говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавшего на расстоянии примерно 3,4 км к северо-востоку от места нахождения патруля.

Развернув БПЛА в обратном направлении (в сторону патруля), наблюдатели услышали еще две очереди из стрелкового оружия.

В тот же день, управляя полетом другого БПЛА малого радиуса действия вблизи н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка), наблюдатели слышали пять выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 900 м к юго-востоку. По их оценке, огонь вели в направлении беспилотника, пролетавшего примерно в 900 м к юго-востоку от позиции патруля.

В обоих случаях команды СММ благополучно приземлили беспилотники и немедленно покинули указанные районы.