Факт обстрела Золотого-4 зафиксирован украинской СЦКК

Новости Украины: Украинская сторона СЦКК задокументировала последствия обстрела боевиков в жилом секторе Золотого-4.

Мобильная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществила в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области фотофиксацию последствий обстрела жилого сектора со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"27 июня в 04.35 вооруженные формирования РФ с направления Золотого-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4 из станкового противотанкового гранатомета", - сообщили в СЦКК.

По факту обстрела зафиксировано, что в результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

Кроме того, на автомобильной дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке, она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

"Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению", - подчеркнули в СЦКК.

Российские боевики регулярно проводят обстрелы мирного населенного пункта Золотое-4.

В марте в населенном пункте Золотое-5 на временно неподконтрольной Украине территории миссия ОБСЕ зафиксировала пулевые повреждения школы, вызванные огнем из стрелкового оружия со стороны российско-оккупационных войск.