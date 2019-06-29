Скачать
Суббота, 29.06.2019
"Азов" доказал использование оккупантами "Л/ДНР" российских БПЛА
"Азов" доказал использование оккупантами "Л/ДНР" российских БПЛА
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Sea Breeze 2019: в Украину следует судно США USNS Yuma
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA
Украинская певица записала аматорский клип на песню KAZKA

В Житомирской области 6-ти летняя девочка подстрелила свою 10-ти летнюю подружку

В Житомирской области 6-ти летняя девочка подстрелила свою 10-ти летнюю подружку
14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Житомирской области в руках 6-летнего ребенка выстрелила пневматическая винтовка, пострадала вторая девочка.

В Житомирской области в пгт Черняхов две девочки 6-ти и 10-ти лет играли с пневматической винтовкой, вследствие чего старший ребенок получил пневмострельную рану плеча.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

"Около 19.30 в Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча", - сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что девочка со своей 6-летней подружкой нашли во дворе местного жителя пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев.

"Предварительно, оружие находилась в заряженном состоянии. В результате игры с винтовкой она выстрелила в руках младшего ребенка, и пневматическая пуля попала в её старшую подружку. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы его жизни нет", - сообщили в полиции.

Полиция разыскивает мать ребенка, найденного мертвым в Черновцах

Устройство для отстрела пневматических пуль хозяин добровольно выдал работникам полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Полиция, Житомирская область, Черняхов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
04 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
05 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
В РФ не связывают обмен моряков с возвращением в ПАСЕ
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Ольга Сумская показала дочь-выпускницу: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь