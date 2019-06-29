В Житомирской области 6-ти летняя девочка подстрелила свою 10-ти летнюю подружку

Новости Украины: В Житомирской области в руках 6-летнего ребенка выстрелила пневматическая винтовка, пострадала вторая девочка.

В Житомирской области в пгт Черняхов две девочки 6-ти и 10-ти лет играли с пневматической винтовкой, вследствие чего старший ребенок получил пневмострельную рану плеча.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

"Около 19.30 в Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставке в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча", - сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что девочка со своей 6-летней подружкой нашли во дворе местного жителя пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев.

"Предварительно, оружие находилась в заряженном состоянии. В результате игры с винтовкой она выстрелила в руках младшего ребенка, и пневматическая пуля попала в её старшую подружку. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы его жизни нет", - сообщили в полиции.

Устройство для отстрела пневматических пуль хозяин добровольно выдал работникам полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.