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Полиция освободила из рабства около 100 человек, работавших на россиянина

Полиция освободила из рабства около 100 человек, работавших на россиянина
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Организаторы "реабилитационных центров" в Донецкой области эксплуатировали около 100 человек с различными видами зависимосетй.

Полиция в Донецкой области освободила из трудового рабства около 100 человек, которых эксплуатировали владельцы "реабилитационных центров". Организатором преступной группы является гражданин Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Полицейские Донетчины разоблачили сеть фальшивых «реабилитационных центров» и освободили из трудового рабства около 100 человек ... В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Установленный организатор группы - гражданин РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

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Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.

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Донецкая область, МВД, Рабы, Реабилитационный центр.
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