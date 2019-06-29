В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка

Новости Украины: В июне на водоемах Украины погибли более 300 человек, из них 42 - дети.

В июне на водоемах Украины утонули более 300 человек, из них 42 ребенка. А с начала года на водоемах погибли более 600 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

"С начала года на водоемах страны утонули более 600 человек. Только с начала июня количество погибших составляет более 300 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

"В разгар летних каникул увеличивается и количество погибших среди детей. Маленькие украинцы отправляются на местные пруды и копанки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 42 маленьких жизней. Еще 10 детей удалось спасти", - отмечают в ГСЧС.

Как предостерегает ГСЧС, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности, в частности, никогда не нырять в незнакомых местах; не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные пруды и реки; не заплывать далеко, особенно одному, и вообще не плавать наедине, если не уверены в своих силах.

Также правила безопасности требуют не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас.

Температура воды при купании должна быть не ниже 17° С; плавать рекомендуется не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут.

Важно следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.