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В Донецкой области мужчина застрелился в отделении полиции

В Донецкой области мужчина застрелился в отделении полиции
17:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: В отделении полиции в Донецкой области застрелился задержанный, ГБР возбудило дело.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по факту смерти в отделении полиции в Донецкой области 28-летнего задержанного, который якобы застрелился из табельного оружия полицейского.

Как сообщаете в субботу на сайте ГБР, в четверг, 27 июня, в одном из служебных кабинетов Константиновского отделения полиции ГУ Национальной полиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа.

"В ходе допроса подозреваемый, на которого было надето специальное средство - наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", - сказано в сообщении.

Следователи Краматорского теруправления ГБР прибыли на место происшествия. Выясняются все обстоятельства инцидента и оценки правомерности действий работников полиции.

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Открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Донецкой области.

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Донецкая область, Полиция, Самоубийство, ГБР.
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