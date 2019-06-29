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На Закарпатье изъяли контрабандные сигареты на 70 миллионов гривень

На Закарпатье изъяли контрабандные сигареты на 70 миллионов гривень
18:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГБР

Новости Украины: На Закарпатье изъята крупнейшая партия контрабандных сигарет в истории Украины.

На Закарпатье разоблачены факты масштабного незаконного ввоза на таможенную территорию Украины табачных изделий, произведенных в других странах.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Согласно предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Табачные изделия распространялись на так называемом "черном" рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза", - сообщили в ГБР.

В частности, во время обыска в одном из складских помещений в городе Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога. "Тогда же поступила информация о нахождении на территории автостоянки, рядом с обыскиваемым складским помещением, транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок", - говорится в сообщении.

27-29 июня следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ провели 11 обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами. "Во время них изъята самая крупная партия контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию", - сообщили в ГБР.

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Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 364 и частью 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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СБУ, Закарпатье, Контрабанда, Мукачево, ГБР.
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