На Донбассе ОБСЕ потеряла беспилотник

Новости Украины: На оккупированном Донбассе команда ОБСЕ потеряла связь с беспилотником.

Миссия наблюдателей ОБСЕ потеряла беспилотник дальнего радиуса действия на оккупированной территории Донецкой области вблизи линии столкновения.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на основе информации, поступившей по состоянию на 28 июня.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения)", - говорится в отчете.

При попытке приземлить БПЛА в районе к югу от н. п. Верхнешироковское (неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) команда миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

В СММ считают, что сейчас делать выводы о причинах инцидента еще рано. Отмечается, что миссия принимает неотложные меры для установления местонахождения БПЛА.

Как известно, ранее российские оккупационные силы неоднократно глушили беспилотники СММ ОБСЕ, что приводило к их утрате.