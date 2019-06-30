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Житель Черкасс "минировал" ж/д вокзал: ему грозит 6 лет тюрьмы

Житель Черкасс "минировал" ж/д вокзал: ему грозит 6 лет тюрьмы
09:22 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: Правоохранители Черкасс эвакуировали местных железнодорожный вокзал после сообщения о минировании.

В Черкассах из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 150 человек.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области, обычное движение поездов нарушено не было.

Сообщение о заминировании вокзала поступило вечером 29 июня.

Помещения и прилегающую территорию вокзала обследовали, взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Правоохранители установили личность "минера", им оказался житель Черкасс. Его местонахождение установлено, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Полиция Чернигова задержала местного "минера" вокзалов

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

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Черкасская область, Черкассы, Железная дорога, Минирование, Вокзал.
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