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Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса

Пограничники отчитались о трафике через КПВВ Донбасса
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: За минувшие сутки через КПВВ в зоне ООС последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств.

За минувшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил последовали 37,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств, сообщила Государственная пограничная служба.

"В целом вчера через КПВВ последовало 37,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро воскресенья в очередях собралось 170 автомобилей.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/45; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 15/35; "Гнутово" - 10/15", - сообщили пограничники.

Кроме того в субботу военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов из состава Объединенных сил в КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое" предотвратили четыре попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил.

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"В частности, через линию разграничения пытались провезти одежду, компьютерную и аудио-технику, кухонные принадлежности на общую сумму более 90 тыс. грн", - добавили в пресс-службе ведомства.

Представители ГФС изъяли товары для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

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Украина, Донбасс, Марьинка, Майорское, КПВВ, ООС.
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