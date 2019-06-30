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Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
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Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской

Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской".

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района "Станица Луганская" с обеих сторон и представит окончательное заключение.

Об этом в воскресенье сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма.

"По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт", - сказал он.

Как сообщалось, 26 июня штаб операции объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы.

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27 июня пресс-центр операции объединенных сил сообщил, что в районе Станицы Луганской противник завершил первый этап отвода своих сил и отошел от пешеходного моста, в соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года.

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Ранее сообщалось, констатировать успешность разведения сил у Станицы Луганской можно будет примерно через пять дней с начала процесса, затем стороны должны выполнять следующие пункты Минских соглашений, в частности, размещение на неподконтрольном участке границы постов СММ ОБСЕ, подчеркнул заместитель командующего объединенных сил Богдан Бондарь.

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ОБСЕ, Донбасс, Леонид Кучма, Станица-Луганская, СММ ОБСЕ.
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