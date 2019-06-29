Разведение войск у Станицы Луганской: Сайдик надеется на дальнейшие встречные шаги

Новости Украины: За разведением сил должен следовать ремонт моста у Станицы Луганской.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.

Об этом Сайдик заявил в сообщении для прессы.

"Я надеюсь, что, следуя букве и духу Минских соглашений и в интересах гражданского населения, успешное завершение процесса разведения будет сопровождаться дальнейшими встречными шагами, такими как ремонт подходов к пешеходному мосту через реку Северский Донец у Станицы Луганской и подтверждение сторонами их приверженности стабильному, устойчивому и постоянному прекращению огня ", - заявил Сайдик.

Он также поблагодарил всех за начало разведения сил, что является важным шагом на пути к мирному урегулированию.

Как сообщалось ранее, в полдень 26 июня в Станице Луганской началось разведение сил. Украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

27 июня наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у Станицы Луганской отвод подразделений и вооружения как Вооруженных сил Украины, так и боевиков российских оккупационных сил на территории ОРЛО.