Приемная Юрия Бойко пострадала от атаки неизвестных

Новости Украины: Неизвестные атаковали приемную нардепа Юрия Бойко в Харькове, повредив стены красной краской.

Полиция Харькова проводит проверку информации о повреждении приемной одного из народных депутатов Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

“Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения”, - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, информация о данном факте поступила в службу “102” в воскресенье, 30 июня, в 09.30.

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается”, - отметили в полиции, однако не уточнили, приемную какого именно депутата повредили.

В то же время экс-депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик сообщил в Facebook, что неизвестные снова напали на офис «Оппозиционной платформы - за жизнь», где располагается общественная приемная народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко.

"На офис «Опозиційної платформи - за життя» в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома", - написал Лесик и обнародовал фотографии офиса, облитого красной краской.