В АП советуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

Новости Украины: Администрация президента призвала генпрокурора Юрия Луценко отреагировать на визиты в Москву главы "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

В Администрации президента Украины рекомендуют генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

"Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинские гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром – прим. ред), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в понедельник в Киеве.

Напомним, 22 марта Ю.Бойко и В.Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы поставок газа. В ходе переговоров А.Миллер поддержал предложение В.Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В тот же день Служба безопасности Украины заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку как визиту граждан Украины – Ю.Бойко и В.Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора, так и их заявлениям.

Пятый президент Украины Петр Порошенко осудил этот визит и выразил убеждение, что Ю.Бойко и В.Медведчук обсуждали в Москве объединение против Украины.