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В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка

В Херсонской области повесилась 9-летняя девочка
14:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сейчас полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей.

В Херсонской области 9 летний ребенок наложил на себя руки, повесившись в ванной комнате.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером в Херсонской области девятилетняя девочка пошла в ванную комнату, мать через некоторое время обратила внимание, что дочь заперлась и не выходит, позвала мужа они взломали дверь и увидели свою дочь, повешенную на ручке двери", - рассказал он.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Херсонской области, трагедия произошла в одном из населенных пунктов Белозерского района.

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Сейчас полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей погибшей. Также проверяют наличие у нее аккаунтов в социальных сетях.

Предварительная правовая квалификация происшествия – п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство” с пометкой самоубийство. Ведется следствие.

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Полиция, Херсонская область, Суицид, Вячеслав Аброскин.
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