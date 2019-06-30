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Воскресенье, 30.06.2019
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
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ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено

ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Разведение сил возле Станицы Луганской завершилось.

Разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской завершено.

Об этом говорится в оперативном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, как заявили в ОБСЕ, "получено сообщение о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской".

Отмечается, что СММ 26 июня зафиксировала, что процесс разведения сил и средств начался, когда личный состав Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований оставляли их крайние передовые позиции вместе с вооружением и выходили за пределы участка разведения.

"В дальнейшем в течение нескольких дней, по наблюдениям миссии, Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования оставили другие позиции на участке разведения. Наблюдатели также отметили, что в пределах участка разведения Вооруженные силы Украины начали проводить работы по демонтажу передовых фортификационных сооружений и разминирования, а члены вооруженных формирований проводили работы по демонтажу укрытия, а также убрали несколько бетонных блоков на участке разведения и начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения", - говорится в отчете.

Уже 29 июня Миссия ОБСЕ получила ноту Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено.

30 июня миссия получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области, в котором сообщается о том, что они завершили разведения сил и средств на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской.

"Сейчас на участке разведения наблюдается спокойная и стабильная ситуация", - заявили в миссии ОБСЕ, добавив, что и в дальнейшем активно будут наблюдать за ситуацией.

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Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа в 2016 году приняла решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках. В Петровском и Золотом оно произошло, однако в районе Станицы Луганской эти попытки на протяжении почти трех лет были безрезультатными. Разведение сил в Станице Луганской началось в полдень 26 июня.

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Луганская область, ОБСЕ, Станица-Луганская, ОРЛО, ОРДЛО, Разведение сил.
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