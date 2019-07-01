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Пьяный водитель пытался заехать на "мост Кличко"

Пьяный водитель пытался заехать на "мост Кличко"
17:29 Сегодня Телеграф Нацполиция Фото: Нацполиция

Новости Украины: "Мост Кличко" подвергся новому "нападению", но его успела остановить полиция.

Пьяный водитель пытался заехать на пешеходный мост в центре Киева. Нарушитель проехался по газону и собирался заехать на стеклянную поверхность, но его остановила полиция.

Водитель автомобиля SsangYong в воскресение, 30 июня, собирался заехать на пешеходный мост, соединяющий в Киеве Арку дружбы народов и Владимирскую горку. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

При проверке документов водителя было зафиксировано, что тот был в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя сложили протокол.

Кличко: поврежденное стекло на пешеходном мосту в Киеве уже восстановили

Напомним, в Киеве на "мосту Кличко" заметили внедорожник. Нарушителем оказался серебристый Mercedes Benz GL 2007 года выпуска, который выехал с моста в сторону Набережной.

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Мост, Нацполиция, Шулявский мост, Мост Кличко.
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