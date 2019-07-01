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Двое украинских военных погибли в понедельник на Донбассе

Двое украинских военных погибли в понедельник на Донбассе
21:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: За прошедшие сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибшие и раненые.

В понедельник, 1 июля, боевики десять раз обстреляли позиции украинских защитников, в том числе и с оружия крупного калибра. Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов разных систем, вооружения БМП, стрелкового оружия и снайперского огня; вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм; окраины Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов разных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 120 мм; два раза окраины Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм; недалеко от Зайцево - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; в районе населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном

Напомним, российские оккупационные войска около 11 часов сегодня, 1 июля, обстреляли санитарный автомобиль с военными медиками. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТКР. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте, еще один военнослужащий ООС - получил ранения. Спустя некоторое время умерла раненый военный медик.

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Донбасс, ВСУ, АТО, ОРДЛО, ООС.
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