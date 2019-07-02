Скачать
Вторник, 02.07.2019
Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
Верховная Рада сегодня продолжит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу
По делу о хищении средств "Нафтогаза" в Швейцарии заблокировали 60 млн франков
В Швейцарии заблокировали 60 млн франков по делу "Нафтогаза"
Реал определился с будущим Лунина
Реал определился с будущим Лунина
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото
Вторая свадьба Софи Тернер: первые фото

В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт

В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт
10:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ДСНС

Новости Украины: В ночь с 1 на 2 июля из-за непогоды без света остался 601 населенный пункт в пяти областях Украины.

В Украине из-за непогоды обесточены 601 населенный пункт в пяти областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская – 291, Житомирская – 101, Киевская – 85, Сумская – 73 и Ривненская — 51”, - сообщает прес-служба ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами

"Кроме того, на Ривненщине, 1 июля в 9 населенных пунктах Заречненского и Дубровицкого районов вследствие осложнения погодных условий (шквалистого ветра) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС не привлекались. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды" - информирует ГСЧС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Непогода, Погодные условия, Гроза, Электроснабжение, Дождь, Ветер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
02 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
03 Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
05 МИД Грузии отозвал посла в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: Украину накроют дожди с грозами
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля: гривна держится на уровне 26,21/дол
Официальный курс валют от НБУ на 2 июля
В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт
В Украине из-за непогоды обесточен 601 населенный пункт
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Ким Кардашьян изменит название своего нового бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь