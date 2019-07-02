В Украине из-за непогоды 1-2 июля обесточен 601 населенный пункт

Новости Украины: В ночь с 1 на 2 июля из-за непогоды без света остался 601 населенный пункт в пяти областях Украины.

В Украине из-за непогоды обесточены 601 населенный пункт в пяти областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская – 291, Житомирская – 101, Киевская – 85, Сумская – 73 и Ривненская — 51”, - сообщает прес-служба ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Кроме того, на Ривненщине, 1 июля в 9 населенных пунктах Заречненского и Дубровицкого районов вследствие осложнения погодных условий (шквалистого ветра) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС не привлекались. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды" - информирует ГСЧС.