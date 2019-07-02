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Вторник, 02.07.2019
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Погода на 3 июля: солнечно, лишь на юге Украины пройдут дожди

Погода на 3 июля: солнечно, лишь на юге Украины пройдут дожди
08:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 3 июля на большей части территории Украины будет ясно, а на юге страны ожидаются дожди с грозами.

По всей территории Украины, за исключением южных и некоторых восточных областей, 3 июля будет солнечно и ясно. Температура удержится на уровне 22-27°, на юге поднимется до 29-31°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западных областях дневная температура составит 22-24°, ночная 12-14°, на севере днем будет 24-26°, ночью 14-17°, в центре воздух прогреется до 24-27° днем и 17-19° ночью, на востоке ожидается температура 27-29° днем и 17-19° ночью, на юге днем будет 29-31°, а ночью 17-21°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на среду, 3 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28, ясно
  • Львов – +22...+24, ясно
  • Ивано-Франковск – +22...+24, ясно
  • Тернополь – +22...+24, ясно
  • Черновцы – +22...+24, ясно
  • Хмельницкий – +22...+24, ясно
  • Луцк – +22...+24, ясно
  • Ровно – +22...+24, ясно
  • Житомир – +24...+26, ясно
  • Винница – +25...+27, ясно
  • Одесса – +29...+31, дождь с грозой
  • Николаев – +29...+31, дождь с грозой
  • Херсон – +29...+31, дождь с грозой
  • Симферополь – +29...+31, дождь с грозой
  • Кропивницкий – +27...+29, ясно
  • Черкассы – +24...+26, ясно
  • Чернигов – +24...+26, ясно
  • Сумы – +24...+26, ясно
  • Полтава – +25...+27, ясно
  • Днепр – +27...+29, ясно
  • Запорожье – +27...+29, дождь с грозой
  • Донецк – +27...+29, дождь с грозой
  • Луганск – +27...+29, ясно
  • Харьков – +25...+27, дождь с грозой
  • Киев – +24...+26, ясно

Прогноз погоды на 3 июля

Июнь в Киеве был самым жарким в истории

В столице 3 июля, ожидается дождь с грозами Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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