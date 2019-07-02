Погода на 3 июля: солнечно, лишь на юге Украины пройдут дожди

По всей территории Украины, за исключением южных и некоторых восточных областей, 3 июля будет солнечно и ясно. Температура удержится на уровне 22-27°, на юге поднимется до 29-31°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В западных областях дневная температура составит 22-24°, ночная 12-14°, на севере днем будет 24-26°, ночью 14-17°, в центре воздух прогреется до 24-27° днем и 17-19° ночью, на востоке ожидается температура 27-29° днем и 17-19° ночью, на юге днем будет 29-31°, а ночью 17-21°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на среду, 3 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +26...+28, ясно
- Львов – +22...+24, ясно
- Ивано-Франковск – +22...+24, ясно
- Тернополь – +22...+24, ясно
- Черновцы – +22...+24, ясно
- Хмельницкий – +22...+24, ясно
- Луцк – +22...+24, ясно
- Ровно – +22...+24, ясно
- Житомир – +24...+26, ясно
- Винница – +25...+27, ясно
- Одесса – +29...+31, дождь с грозой
- Николаев – +29...+31, дождь с грозой
- Херсон – +29...+31, дождь с грозой
- Симферополь – +29...+31, дождь с грозой
- Кропивницкий – +27...+29, ясно
- Черкассы – +24...+26, ясно
- Чернигов – +24...+26, ясно
- Сумы – +24...+26, ясно
- Полтава – +25...+27, ясно
- Днепр – +27...+29, ясно
- Запорожье – +27...+29, дождь с грозой
- Донецк – +27...+29, дождь с грозой
- Луганск – +27...+29, ясно
- Харьков – +25...+27, дождь с грозой
- Киев – +24...+26, ясно
Прогноз погоды на 3 июля
В столице 3 июля, ожидается дождь с грозами Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.