Погода на 3 июля: солнечно, лишь на юге Украины пройдут дожди

Новости Украины: 3 июля на большей части территории Украины будет ясно, а на юге страны ожидаются дожди с грозами.

По всей территории Украины, за исключением южных и некоторых восточных областей, 3 июля будет солнечно и ясно. Температура удержится на уровне 22-27°, на юге поднимется до 29-31°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западных областях дневная температура составит 22-24°, ночная 12-14°, на севере днем будет 24-26°, ночью 14-17°, в центре воздух прогреется до 24-27° днем и 17-19° ночью, на востоке ожидается температура 27-29° днем и 17-19° ночью, на юге днем будет 29-31°, а ночью 17-21°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на среду, 3 июля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28, ясно

Львов – +22...+24, ясно

Ивано-Франковск – +22...+24, ясно

Тернополь – +22...+24, ясно

Черновцы – +22...+24, ясно

Хмельницкий – +22...+24, ясно

Луцк – +22...+24, ясно

Ровно – +22...+24, ясно

Житомир – +24...+26, ясно

Винница – +25...+27, ясно

Одесса – +29...+31, дождь с грозой

Николаев – +29...+31, дождь с грозой

Херсон – +29...+31, дождь с грозой

Симферополь – +29...+31, дождь с грозой

Кропивницкий – +27...+29, ясно

Черкассы – +24...+26, ясно

Чернигов – +24...+26, ясно

Сумы – +24...+26, ясно

Полтава – +25...+27, ясно

Днепр – +27...+29, ясно

Запорожье – +27...+29, дождь с грозой

Донецк – +27...+29, дождь с грозой

Луганск – +27...+29, ясно

Харьков – +25...+27, дождь с грозой

Киев – +24...+26, ясно

Прогноз погоды на 3 июля

В столице 3 июля, ожидается дождь с грозами Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.