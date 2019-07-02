В Киеве установлен еще один температурный рекорд

Новости Украины: После жаркого июня жаркая температура продолжает оставаться в Украине.

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд в ночь на 2 июля. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"Среднесуточная температура воздуха 1 июля впервые за 139 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение 25,6 °С далекого 1890 на 0,4 °С и составила 26,0 °С", - сообщили в лаборатории.

Кроме того, ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 превышен на 0,9 °С.

Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры.