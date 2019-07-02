Массовое отравления в детском лагере на Николаевщине: что известно

Новости Украины: На Николаевщине в детском лагере "Салют", где отдыхали дети участников АТО, из многодетных семей и дети-сироты, произошло массовое отравление.

16 детей госпитализировали с тошнотой и болью в животе, остальным врачи оказывали помощь на территории заведения.

Родители говорят, что детям стало плохо еще несколько дней назад. Однако, администрация заведения в зоне отдыха Коблево скрыла от родственников этот факт.

Только когда родители узнали об этом и начали давить на администрацию, сотрудники лагеря вызвали медиков. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию.

В то же время, правоохранители по факту отравления открыли уголовное производство. По статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений" предусмотрена ответственность от штрафа до ограничения свободы на срок до 3 лет.

"Полицейские продолжают общаться с пострадавшими детьми и работниками заведения, а также устанавливают поставщиков продуктов питания. Также полицейские выясняют, питались ли дети только на территории лагеря, или где-то в других местах", – ответила пресс-секретарь Нацполиции в Николаевской области Ирина Парфенова.

Отметим, что ровно год назад подобный инцидент произошел на Киевщине в частном лагере "Славутич". Тогда на больничные койки попали 12 детей, в том числе 8-летнюю девочку Марго госпитализировали в тяжелом состоянии. Она впала в кому, и через несколько месяцев умерла. Эксперты во время проверки нашли кишечную палочку, стафилококк и патогенную флору.