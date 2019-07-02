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Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли силы ООС

Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли силы ООС
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: На Донбассе с начала суток 2 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим прекращения огня.

По состоянию на 18.00 вторника, 2 июля, российско-оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил боевое травмирование.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", - отмечается в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил: два раза возле населенного пункта Марьинка, из направления Трудовская и Александровки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским, из направления Саханки - из гранатометов разных систем и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил: возле Новолуганского, из направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм; дважды окраины Новолуганского, из направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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Армия, Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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