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На Донбассе боевики снова обстреляли украинских медиков: есть раненые

На Донбассе боевики снова обстреляли украинских медиков: есть раненые
11:34 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Двое медиков-волонтеров получили ранения из-за вражеского обстрела во время движения на автомобиле по автодороге между городами Марьинка и Красногоровка.

В Донецкой области в результате обстрела боевиков ранены двое медиков-волонтеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Отдела коммуникации полиции Донецкой области.

"В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников ЦГБ города Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам, 42 и 32 лет. По их словам, пулевые ранения получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между городом Марьинка и городом Красногоровка", - указали в полиции.

Сейчас они находятся в военном госпитале города Покровск.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 1 июля, при обстреле боевиками из ПТРК санитарного автомобиля "Hummer" в районе населенного пункта Водяное погибло двое военных.

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Донбасс, ВСУ, АТО, ООС.
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