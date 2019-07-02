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Волкер об обстреле медиков на Донбассе: Скорые никогда не должны быть мишенями

Волкер об обстреле медиков на Донбассе: Скорые никогда не должны быть мишенями
06:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Волкер осудил обстрел медиков на Донбассе

Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер осудил нападение на санитарный автомобиль вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев и один был ранен.

Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

"Печальная весть из Донбасса. Медики и скорые никогда не должны быть мишенями", - написал Уокер.

Он добавил этот комментарий к сообщению журналиста Ильи Пономаренко, который опубликовал фото 36-й бригады Морской пехоты с остатками искореженного выстрелом ПТРК медицинского джипа Humvee.

Обстрел медиков на Донбассе: Данилюк обещает рассмотреть ситуацию в ТКГ

Как сообщалось ранее, российские оккупационные войска около 11 часов 1 июля, обстреляли санитарный автомобиль с украинскими военными медиками. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков погибли военнослужащие 36-й бригады Морской пехоты, старший матрос Сергей Майборода и сержантка Ирина Шевченко.

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Донбасс, ОРДЛО, Курт Волкер, ООС.
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