Волкер об обстреле медиков на Донбассе: Скорые никогда не должны быть мишенями

Специальный представитель Госдепа по Украине Курт Волкер осудил нападение на санитарный автомобиль вблизи Водяного, в результате которого погибли двое украинских морских пехотинцев и один был ранен.

Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

"Печальная весть из Донбасса. Медики и скорые никогда не должны быть мишенями", - написал Уокер.

Sad news out of Donbas. Medical personnel and ambulances should never be targeted. https://t.co/mVEOgsBgik

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 июля 2019 г.