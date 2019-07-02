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"Минирование" детсадов Киева: полиция взрывчатки не обнаружила

"Минирование" детсадов Киева: полиция взрывчатки не обнаружила
20:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о заминировании детских садов.

В Киеве проверили все детсады после сообщения о заминировании. Взрывоопасных устройств не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Проведена проверка во всех детсадах Киева, ни взрывных устройств, ни других подозрительных предметов не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

Напомним, полиция проверяет информацию и сообщает, что в Киеве заминировали все детсады.

К слову, в Шевченковском районном суде Киева проводилась эвакуация работников и посетителей суда в связи с сообщением о заминировании здания суда.

В Одессе сообщили о заминировании аэропорта и девяти обьектов

Напомним, в Киеве за пять месяцев 2019 года начато почти 200 уголовных производств по фактам заведомо ложных сообщений о заминировании.

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Киев, Полиция, Детсад, Нацполиция.
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