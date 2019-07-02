Водитель, заехавший на пешеходный мост в Киеве, отделался небольшим штрафом

Новости Украины: На нарушителя, который заехал на "стеклянный" мост в Киеве, наложили штрафом в размере 765 гривень.

На водителя автомобиля, который 17 июня въехал на пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском в Киеве, наложен штраф в размере 765 гривень.

Об этом говорится в сообщении на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

Как сообщили в полиции, в рамках расследования административного дела о нарушении правил дорожного движения была установлена личность водителя - им оказался 25-летний житель Киева.

На приглашение принять участие в рассмотрении его дела в управление полиции не явился, также проигнорировал и повторное приглашение.

Учитывая это, патрульные составили постановление за совершение им двух админнарушений, в частности, по ч. 4 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления, либо не предъявило их для проверки), а также по ч. 1 ст. 122, предусматривающей ответственность за движение по тротуарам или пешеходным дорожкам. Санкция ст. 126 - штраф в размере 510 грн, ст. 122 - 255 грн.

Таким образом, водитель, который ездил по новому мосту, должен будет уплатить штраф в сумме 765 грн.