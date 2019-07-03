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Среда, 03.07.2019

Ливень, град с куриное яйцо и разрушения: ураган прокатился Кривым Рогом (Видео)

В Кривом Роге ураган, пронесшийся вечером 2 июля, повалил сотни деревьев и конструкций. Спасатели ликвидируют последствия ненастья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. «2 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) на территории Днепропетровской области произошло свержение деревьев и конструкций зданий. Для оказания помощи пострадавшему от ненастья населению привлекались сотрудники Службы спасения. Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области совершены 28 выездов, распилено и убрано 71 дерево», - говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС
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Ураган, Непогода, Кривой Рог, ГСЧС.
09:12 Сегодня Телеграф
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