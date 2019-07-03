Для полиции Одессы утро 3 июля началось с минирования аэропорта

Новости Украины: Ранним утром в Одессе неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта и нескольких других зданий.

В Одессе правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в международном аэропорту, торгово-офисном центре и двух административных зданиях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

В полиции сообщили, что анонимное сообщение о заминировании поступило сегодня в 8.40.

"На место происшествия направлены следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, еще раньше поступило сообщение о взрывчатке в зданиях Приморского районного суда и Одесского морского порта.

В ходе обследования здания суда и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки были эвакуированы 15 человек. В настоящее время работа суда возобновлена.

Остальные объекты, по состоянию на 9.30 утра, еще проверяются.