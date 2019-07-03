Суд обязал МЭРТ восстановить почтовые отделения в маленьких селах

Новости Украины: В селах с населением менее 2000 жителей восстановят почтовые отделения.

Окружной административный суд города Киева обязал Министерство инфраструктуры Украины восстановить стационарные почтовые отделения в селах с населением менее 2 000 человек.

Соответствующее решение принято по результатам рассмотрения иска общественной организации "Общественный руд Сергея Коровченко "Обновление" к Министерству инфраструктуры Украины, где третьим лицом указано АО "Укрпочта", сообщает прессслужба суда.

"Суд признал противоправным и недействительным приказ Мининфраструктуры № 442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении Стратегического плана развития ОАО "Укрпочта" на период до 2021 года "в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2 000 жителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд обязал ответчика возобновить работу стационарных отделений почтовой связи АО "Укрпочта", которые были заменены передвижными отделениями почтовой связи во исполнение обжалуемого приказа.

Кроме того, сообщают в ведомстве, среди оснований принятия судом такого решения по делу - "нарушение порядка принятия приказа Мининфраструктуры и нарушение статьи 19 Закона Украины "О почтовой связи".