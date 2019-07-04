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Под Станицей Луганской горит лес: во время тушения мужчину ранило взрывом мины

Под Станицей Луганской горит лес: во время тушения мужчину ранило взрывом мины
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: На Луганщине горит заминированный лес, взрывом ранен мужчина.

В Станично-Луганском районе Луганской области во время тушения лесного пожара на заминированной территории тракторист получил контузию и ранение руки.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя очагами на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас пиротехническим подразделением ГСЧС проводятся работы по разминированию местности.

По состоянию на 7 часов 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и трех единиц техники.

В то же время в полиции Луганской области сообщили, что 34-летний тракторист получил ранения из-за взрыва неустановленного взрывного устройства во время тушения лесного пожара и создания заградительных полос.

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Информируется, что мужчина с минно-взрывными травмами госпитализирован.

"Данный факт зарегистрирован. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт", - добавили в полиции.

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Пожар, Луганская область, ГСЧС, Мины, Станица-Луганская.
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