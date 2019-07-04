Протесты возле КСУ: Геращенко сообщила об избиении активистов "ЕС"

Новости Украины: Геращенко сообщила о провокациях возле Конституционного суда, в ходе которых были избиты активисты "Европейской солидарности" .

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что на митинге возле здания Конституционного суда избили активистов партии "Европейская солидарность".

Об этом она сказала в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Вблизи Конституционного суда произошли провокации и столкновения: состоялась потасовка, и были избиты активисты молодежки "Европейской солидарности". И сейчас председатель нашей молодежной организации Динара снимает побои в больнице. Потому что напали на нее мужчины, которые почему-то называются "Нацдружинами", "Нацкорпусом"", - заявила Геращенко.

Она отметила, что по поводу избиения активистов партия обратится в правоохранительные органы.

"Мы направляем официальное обращение в Министерство внутренних дел, в Нацполицию с требованием обеспечить во время особенно избирательного процесса право украинцев на мирный протест", - отметила парламентарий.

Геращенко уточнила, что речь идет о "провокации против нескольких членов нашей команды, политиков, и молодежки нашей, и активистов".

"Речь точно идет о нескольких женщинах", - добавила она.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 июля, КС начинает рассмотрение представлений относительно конституционности закона "Об очистке власти", согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Здание суда пикетируют несколько сотен представителей различных партий и организаций, среди которых ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "АвтоМайдан", "Общественный люстрационный комитет", которые требуют не отменять закон о люстрации.