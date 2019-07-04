На озере Свитязь погибли дети

Новости Украины: На Волыни в озере Свитязь утонули двое мальчиков из Львовской области.

В Волынской области в озере Свитязь утонули двое мальчиков, которые приехали со взрослыми на отдых из Львовской области.

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе управления ГСЧС в области, мальчики в возрасте 9 и 10 лет вчера вечером пошли купаться в озере Свитязь и не вернулись.

«На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке «Шторм-400». Они и обнаружили тела погибших детей, жителей Львовской области», - отметили в ведомстве.

По словам заместителя главного врача Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Андрея Абрамова, сначала из воды достали одного мальчика, потом - другого.

«Они уже имели все признаки биологической смерти, но мы прибегли к реанимационным мероприятиям. Несмотря на 40-минутную реанимацию, детей спасти не удалось», - отметил Абрамов.

Врач со ссылкой на отца одного из мальчиков сообщил, что детей не было около часа. Они пошли купаться без ведома и присмотра взрослых.

В секторе коммуникации Главного управления Нацполиции в Волынской области добавили, что 35-летняя и 40-летний жители города Самбор Львовской области приехали на отдых на местную базу вместе сыном и племянником.

Следователи Шацкого отделения полиции по факту смерти детей начали уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.