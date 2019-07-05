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Цимбалюк: Люди с повязками "СЦКК" - попытка узаконить присутствие РФ

Цимбалюк: Люди с повязками "СЦКК" - попытка узаконить присутствие РФ
00:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Евгений Цымбалюк считает, что неизвестные с повязками "СЦКК" возле Станицы - это попытка узаконить российское военное присутствие.

Люди в военной форме с повязками с надписями "СЦКК", зафиксированные миссией ОБСЕ на неподконтрольной правительству территории возле Станицы Луганской, являются грубой попыткой легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 июля, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В последнем ежедневном отчете СММ ОБСЕ говорилось о девяти мужчинах в военной форме, которые незаконно носили голубые повязки с надписью "СЦКК". Это не что иное, как грубая попытка легитимизировать российское военное присутствие в зоне разграничения, поскольку на сегодня лишь украинская часть СЦКК выполняет свои обязанности на местах. Российская Федерация в одностороннем порядке и безосновательно вывела своих офицеров из этой двусторонней структуры. Никто, включая представителей незаконных вооруженных формирований, не имеет права заменять их", - заявил он.

Представитель Украины подчеркнул, что российская сторона продолжает нарушать положения Рамочного решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил.

"СММ зафиксировала российское военное присутствие в районе разграничения возле Станицы Луганской, в том числе на передовых позициях вооруженных формирований Российской Федерации. Это явное нарушение пункта 8 указанного документа, который четко предусматривает запрет военного присутствия в районе разграничения за исключением украинской части Совместного центра по контролю и координации", - отметил украинский дипломат.

Вместе с тем, Цимбалюк указал, что украинская сторона обнаружила в районе разграничения сил присутствие представителей так называемого министерства государственной безопасности российской оккупационной администрации в Луганской области: "Они были одеты в гражданскую одежду и активно работали среди местного населения в целях пропаганды и шпионажа".

Ранее в отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что 29 и 30 июня "на передовой позиции вооруженных формирований (которая не была демонтирована) южнее деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской (15 км на северо-восток от Луганска), наблюдатели видели двух мужчин в одежде военного типа с голубыми нарукавными повязками с надписями "СЦКК" на русском и английском языках".

Кроме того, по данным миссии, "29 июня на участке разведения возле блокпоста вооруженных формирований на юг от моста в Станице Луганской члены патруля СММ видели около 10 мужчин в одежде военного типа с аналогичными описанными выше голубыми нарукавными повязками".

ОБСЕ затрудняется верифицировать разведение сил у Станицы Луганской

Как известно, в декабре 2017 года офицеры вооруженных сил Российской Федерации были выведены из состава СЦКК, после чего покинули Украину. Информации о возвращении этих российских офицеров, которые находились на Донбассе официально, не было. С того времени на Донбассе действовала только украинская сторона СЦКК.

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ОБСЕ, Станица-Луганская, СЦКК, Евгений Цымбалюк.
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