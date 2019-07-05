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Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным

Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Генерал Михаил Забродский: Возвращение на боевые позиции в Станице Луганской будет очень сложным.

Цена возвращения на позиции, которые украинская армия занимала до разграничения в Станице Луганской, будет очень высокой.

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Михаил Забродский.

"Что касается задания, которое может быть поставлено – ну, это суть военного дела. Если приказ будет отдан, то будет сделано все для того, чтобы его выполнить. Но с точки зрения выполнения этого приказа и возможных даже жертв – его выполнение будет очень затруднено именно этим отводом", - заявил военный.

Напоминаем, на прошлой неделе состоялось разведение сил вблизи Станицы Луганской на передовой ООС в Луганской области. Выполнение сторонами его условий подтвердили в наблюдательной миссии ОБСЕ.

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ВСУ, Генерал, Станица-Луганская, Отвод войск, ООС.
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