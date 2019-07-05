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Замдиректора департамента культуры КГГА попался на взятке

Замдиректора департамента культуры КГГА попался на взятке
07:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Военная прокуратура

Новости Украины: В КГГА на взятке задержан замдиректора департамента культуры.

В Киеве на взятке в $2 тыс. задержали заместителя директора департамента культуры Киевской горгосадинистрации, сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры центрального региона.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг.

"Установлено, что чиновник Киевской городской государственной администрации в апреле 2019 выдвинул гражданину Украины требование о передаче $2 тыс. за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве. 4 июля чиновник через посредника получил указанную сумму неправомерной выгоды от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят", – сказано в сообщении.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения фигуранта от занимаемой должности.

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Киев, Взятка, КГГА, Военная прокуратура.
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