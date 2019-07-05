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Хомчак: Войско не сокращается, количество боевых частей не уменьшится

Хомчак: Войско не сокращается, количество боевых частей не уменьшится
17:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: armyinform.com.ua

Новости Украины: Реформа Генштаба не будет касаться сокращения численности войск или боевых частей армии Украины.

Поручение о проведении надлежащих расчетов по упорядочению штатной численности Вооруженных Сил не означает, что планируется сокращение численности войска или боевых частей ВСУ.

Об этом в интервью “АрміяInform” заявил начальник Генштаба – Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, отвечая на вопрос, планирует ли Генштаб сократить отдельные военные части ВСУ.

“Критику моих заявлений о намерениях активно реформировать Генштаб, систему управления, обеспечение войсками и т.д. оцениваю, как влияние вражеской пропаганды для дискредитации новых властей и назначенных президентом Зеленским чиновников. Задача врага и оппонентов — посеять недоверие в обществе к нашим решениям по внедрению комплекса реформ. Обидно, что немало украинцев, отчасти из-за неосведомленности в вопросах развития войска, а некоторые — из корыстных интересов, разгоняют ”зраду”, - заявил Хомчак.

Он отметил, что в некоторых военных частях слишком "раздутый" штат, но при этом воевать некому. “Я отдал указания о проведении надлежащих расчетов по упорядочению штатной численности Вооруженных Сил. Понятно, не снижая боеспособности и с учетом привлечения при необходимости оперативного резерва в состав этих частей. Как только я поставил задачу провести такие расчеты, на следующий день начался гвалт. Подчеркиваю: войско не сокращается. И количество боевых частей не уменьшится”, - заверил начальник Генштаба.

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Хомчак также заявил, что пока остается смешанная система комплектации войска: “Конечно, лучше иметь полностью контрактную, должным образом обеспеченную армию. Такое войско имеет весомые преимущества, что подтверждает мировой опыт. Но в том случае, когда эффективно работает система подготовки резерва в государстве, которая должна работать без сбоев на любом из этапов, начиная со средней школы. Примеров в мире немало. Изучаем самые приемлемые для нас. Однако в ближайшее время мы не откажемся от нынешней смешанной системы комплектации войска”.

Кроме того, начальник Генштаба уверил, что Украина не изменит курс на евроинтеграцию и НАТО. “Во время первых встреч с иностранными партнерами из разных уст звучал один и тот же вопрос: “Вы планируете изменить курс, свернуть с дороги евроатлантической интеграции?”. Признаюсь, меня это удивило. Ответ был коротким и утвердительным: курс на евроинтеграцию и НАТО не меняем!” - подчеркнул Хомчак.

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ВСУ, Генштаб ВСУ, Руслан Хомчак, Боевые части ВСУ.
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