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Понедельник, 17.06.2019
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
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Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема

Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
17:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Хомчак рассказал об одной из проблем Вооруженных сил.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ.

Об этом он заявил в интервью "Донбас.Реалии".

Комментируя массовые увольнения военнослужащих из рядов ВСУ, Хомчак отметил: "Я так понимаю, что от добра не уходят, значит есть проблема".

"Проблема, которую я вижу - проблема отношений в воинских коллективах. Мы собирали заместителей командиров по морально-психологического обеспечению, тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки", - заявил главнокомандующий ВСУ.

"Когда у солдата есть проблема, или он видит ее, или нарушение и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то... Потому что чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" ее решили ... Я так понимаю, что в коллективе при этом - нездоровые отношения", - отметил Хомчак.

По его словам, это свидетельствует о безразличном отношении начальников к подчиненным.

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"Это нужно изменить", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Также он заявил, что главная задача - "не всех поснимать (с должностей - ред.), а не потерять управление".

"Главное - не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать ее. Корректировать - не значит, что сразу всех надо снимать. И если теперь кто-то меня не поймет и не изменит - на всех уровнях - отношения, как они должны быть - тогда, конечно, будут кадровые решения", - подытожил Хомчак.

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ВСУ, Генштаб ВСУ, ООС, Руслан Хомчак.
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